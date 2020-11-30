Национальный черногорский авиаперевозчик оказался на грани разорения

Национальный авиаперевозчик Черногории Montenegro Airlines оказался на грани разорения в результате введенных ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор авиакомпании Властимир Ристич.

По его словам, с начала года перевозчик потерял 14,9 млн евро планируемой прибыли, зарплаты сотрудникам не выплачены еще за октябрь, 44 работника уволены.

«Эпидемия коронавируса разорит нас. Наш трафик упал на 80% по сравнению с прошлым годом. Наши самолеты в неделю летают столько раз, сколько раньше летали за день. У нас огромные расходы: аренда самолетов, содержание сотрудников и прочие. Конечно, мы вынуждены были расстаться с теми, с кем были заключены договора на определенных условиях, было бы нерационально их продлевать», – пояснил Ристич.

Исполнительный директор Montenegro Airlines призвал власти страны оказать финансовую помощь. Одним из возможных способов он назвал реализацию закона о консолидации, который предполагает выплату 155 млн евро в качестве господдержки. «Мы – национальный авиаперевозчик. Черногория нуждается в нас, но сейчас мы нуждаемся больше», – заключил Ристич.

Подгорица, Катарина Лане

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