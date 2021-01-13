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Среда, 13 января 2021, 17:34 мск

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В Венгрии обнаружен «британский» штамм коронавируса

Британский штамм коронавируса обнаружен в Венгрии. Об этом заявила представитель министерства здравоохранения страны Сесилия Миллер.

По ее словам, случай заражения был выявлен у трех пациентов. «В соседних странах уже обнаружена новая мутация. Было очевидно, что Венгрия не сможет этого избежать», – пояснила Миллер, слова которой цитирует «Балканист.ру».

По данным ВОЗ, «британский штамм» на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. Его уже выявили по меньшей мере в 41государстве.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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