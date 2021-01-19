«США напоминают Югославию начала 1990-х»: в Штатах началась охота на сербов, поддержавших Трампа

B США идет спецоперация, в ходе которой ведется охота на сторонников президента Дональда Трампа. Объектом атаки стали, в том числе, сотни тысяч проживающих в Штатах сербов. Об этом заявила руководитель движения «Сербы за Трампа» Oлга Раваси. По ее словам, после блокировки аккаунтов Трампа страница в его поддержку в социальных сетях, созданная сербским движением, постигла та же участь.

Раваси, слова которой цитирует «Балканист.ру», также отметила, что один из участников организации, собравшей 300 тысяч голосов за уходящего американского президента, получил письмо с угрозами и требованиями убрать плакаты и флаги в поддержку Трампа, вывешенные перед его домом в Висконсине. В противном случае отправители пригрозили сербу сообщить о нем в ФБР как о «потенциальном террористе».

«Мы в Сербии когда-то были объектом такого психологического давления в ходе цветных революций. Экспорт американской «демократии», циркулировавшей последние несколько десятилетий по всему миру, начиная с Югославии, сейчас вернулся в США» , – констатировала Раваси.

По ее оценке, сербы в любой момент могут стать жертвами новой «Хрустальной ночи», как евреи – в нацистской Германии в 1938 году. «Все мы будто носим некую «звезду Давида» просто потому, что у нас разные идеологические, политические взгляды. Все, что происходит, поистине беспрецедентно. В последние несколько дней события достигли своей кульминации. Мы сообщили в штаб Трампа об угрозах нашему соратнику», – рассказала Раваси.

Руководитель движения «Сербы за Трампа» обратила внимание, что место церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена огорожено проволокой. По ее мнению, это также является сигналом. «Очень интересно, что демократы вдруг стали сторонниками стен и колючей проволоки. Ведь когда Трамп предложил им защитить суверенитет Америки, они решительно протестовали, назвав это проявлением расизма. Если Байден действительно является законным победителем гонки, набравшим наибольшее количество голосов за всю историю, то зачем ему заборы, зачем колючая проволока? Чтобы защитить его от собственных граждан?» – задаётся вопросом Раваси. «Бояться стоит, потому что США сегодня напоминают Югославию начала девяностых. Это значит, что в будущем нас ждут проблемы, так как Америка расколота и поделена. В обществе наблюдается поляризация, которую демократы стремились усилить не только в последние четыре года, но ещё во времена президента Обамы», – констатировала руководитель движения».

Как считает Раваси, «все, чем они занимались последние четыре года, было охотой на ведьм, только теперь это воплощается на более высоком уровне». «Они даже упоминают какие-то лагеря для перевоспитания наших детей – эдакая зачистка консервативного движения. Однако они забывают, что подобное вернется к ним бумерангом, потому что никто не может нейтрализовать 70 или 80 миллионов человек, заблокировав их в социальных сетях. Чем активнее давление, тем сильнее будет нарастать гнев», – подчеркнула она.

Раваси заявила, что, согласно информации из штаба Трампа, так называемое вторжение демонстрантов в Капитолий готовилось давно, а цель акции заключалась в том, чтобы выставить сторонников уходящего президента США террористами. По ее словам, тот же ярлык сейчас вешают и на сербов, поддержавших Трампа.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон – Белград. Другие новости 19.01.21

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