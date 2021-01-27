Белград выразил недоверие главе комитета Европарламента по стабилизации и евроинтеграции Сербии

Белград направил официальное обращение в Европарламент с просьбой исключить главу комитета по стабилизации и евроинтеграции Сербии Таню Файон из процесса диалога сербских властей и оппозиции, в котором она явно поддерживает противников президента Александра Вучича, передает «Балканист.ру».

Спикер Народной скупщины Сербии Ивица Дачич пояснил, что Файон «поддерживает часть оппозиции» в Сербии, в которую входит глава Партии свободы и справедливости Драган Джилас. «Они должны способствовать диалогу, а не вставать на чью-то сторону. Они утратили некоторую объективность», – указал спикер сербского парламента.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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