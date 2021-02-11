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NewDayNews.ru

Четверг, 11 февраля 2021, 11:37 мск

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Сербия – лидер среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации от ковида

Сербия остаётся лидером среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения. Более 550 тысяч человек уже сделали здесь первую прививку, при общей численности населения страны в семь миллионов. Ожидается, что к концу февраля будет вакцинировано 15% населения. При этом Сербия не получила ни одной дозы по программе Сovax от Евросоюза. По словам сербского президента Александра Вучича, которого цитирует «Евроньюс», использовалась вакцина из США, России и Китая.

«Могу сказать вам, – заявил, в частности, Вучич, – что одна из этих вакцин, скорее всего, спасла жизнь моей матери, которая попала в больницу. Но через девять дней после вакцинации у неё появились антитела. Поэтому могу заверить вас на собственном примере, что мы сделали для людей что-то хорошее».

Он добавил, что обращался с просьбами выделить его стране вакцину к Великобритании, Китая и России, и что Сербия готова теперь поделиться с соседними странами: «Мы, действительно, готовы передать большую часть полученной вакцины нашим соседям из Северной Македонии. А затем будем решать и с остальными, ведь мы заинтересованы в том, чтобы они тоже, как и мы, были вакцинированы».

Белград, Елена Васильева

Белград. Другие новости 10.02.21

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