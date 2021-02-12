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Пятница, 12 февраля 2021, 13:23 мск

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Словения открывает границы для жителей Шенгенской зоны, поставивших прививку или переболевших коронавирусом

Въезд в Словению с субботы, 13 февраля, будет возможен без карантина или отрицательного результата теста на коронавирус для тех, кто был вакцинирован двумя дозами препарата против коронавируса, и для переболевших covid-19, представивших медицинское свидетельство.

Согласно решению правительства Словении, с момента прививки вторым компонентом должно пройти не менее двух недель, а с момента окончания болезни – не более полугода.

Стоит отметить, что въезд в Словению на этих основаниях распространяется только на жителей стран-членов ЕС и Шенгенского соглашения. Для граждан других государств остаются прежние условия: карантин по приезду или предоставление отрицательного результата PCR-теста.

В Словении наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, что позволило правительству снизить строгость въездных условий, открыть школы и магазины, а также возобновить транспортное сообщение между муниципалитетами.

Любляна, Катарина Лане

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