«Британский штамм» коронавируса «закрепился» в Северной Македонии

В Северной Македонии половина выявленных случаев коронавируса в январе текущего года связана с новым «британским штаммом». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче. По его словам, из тысячи случаев мутаций вируса, обнаруженных в мире, 30 были зарегистрированы в Северной Македонии.

В то же время министр считает, что ужесточение ограничительных мер не требуется. «Мы ввели сбалансированные меры, которые позволили контролировать распространение вируса, и в результате количество новых случаев сократилось. Мы должны осознавать, что ограничения влияют на психическое здоровье и другие аспекты жизни. Принятые меры уже дали нам отличные результаты», – сказал Филипче, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич передал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву первую партию вакцины против коронавируса, что позволило северомакедонскому правительству начать вакцинацию граждан.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 18.02.21

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