Хорватия отказывается признавать сербские и боснийские дипломы об образовании

В Хорватии больше не будут признавать дипломы об образовании, полученные в учебных заведениях Сербии и Боснии и Герцеговины. Хорватское Агентство по науке и образованию будет пересматривать их, согласно Закону о признании ученых степеней, полученных в странах, не являющихся членами Европейского Союза.

До сих пор эти дипломы признавались автоматически. Теперь в Хорватии будут оценивать полученное в соседних странах высшее образование с учётом пяти ключевых элементов: уровень, рабочая нагрузка, качество, профили и результаты обучения.

Важно отметить, что решение не будет применяться задним числом, то есть обладатели дипломов вузов Сербии и Боснии и Герцеговины, получившие работу в Хорватии, не должны опасаться, что кто-то официально признает их образование, компетентность и квалификацию недействительными.

Загреб, Катарина Лане

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