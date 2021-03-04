AstraZeneca намерена подать в суд на главу боснийского МИДа

Компания AstraZeneca рассматривает возможность судебного иска против главы министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисеры Туркович, которая заявила, что полученный из Сербии препарат от коронавируса низкого качества, так как производится в Индии, и предназначен для стран третьего мира.

«Член правления AstraZeneca подтвердил, что они получили информацию о поставках вакцин в БиГ и ознакомились с противоречивым заявлением министра Туркович о том, что эта вакцина предназначена для стран третьего мира. В компании на уровне руководства будет решаться об ответных мерах на это заявление», – сообщили в Национальной лаборатории по сертификации медицинских средств и техники.

Как заявил директор лаборатории Aлмир Бадневич, дозы вакцины Covishield, прибывшие в БиГ, действительно производятся в Индии по лицензии AstraZenica, и сейчас ожидают одобрения европейского регулятора.

Президент Сербии Александр Вучич, который привез в Сараево 5 000 доз препарата и передал его боснийским властям, заявил, что подобные слова главы боснийского МИДа о гуманитарной помощи от соседей мог сказать только больной человек.

«Мы поступили как соседи и друзья и не просили благодарности. Представьте себе степень наглости в подобном заявлении. Когда ЕС что-то отправляет, это всегда трактуется как солидарность и дружба. Когда я что-то делаю, тогда это считают доминированием. Что это за болезнь такая? Мне надоели эти пустые разговоры», – заявил Вучич.

Он также указал, что ЕС не отправил ни одной вакцины ни для БиГ, ни для Сербии. «Мы делаем то, что сделал бы нормальный сосед, друг. Проблема с этой вакциной? Пожалуйста, попросите у нас другую. Мы отправим вам то, что вы хотите», – подчеркнул президент Сербии.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 04.03.21

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