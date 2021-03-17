российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 марта 2021, 16:09 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Хорватии растет заболеваемость коронавирусом

В Хорватии вновь растет заболеваемость коронавирусом. Согласно данным Национального штаба гражданской защиты, за прошедшие сутки умерли 12 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Как сообщила представитель Минздрава Вера Каталинич-Янкович, у девочки были проблемы с сердцем. «Мы только что получили информацию о том, что ребенок умер от последствий заражения ковидом, и была тяжелая сопутствующая сердечная патология. У нас пока нет других данных», – уточнил директор Института общественного здравоохранения Крунослав Цапак.

За последние 24 часа в Хорватии зарегистрировано 1 445 новых случаев заражения вирусом COVID-19 на 8 676 протестированных.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 17.03.21

«Преступление без наказания»: почему никто не ответил за этническую чистку сербов Косово и Метохии. / Лидер сербской оппозиции попался на лжи: журналисты нашли его зарубежные счета. / В Республике Сербской готовят иск против НАТО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Шойгу остерег от размещения ракет НАТО в Европе

«Преступление без наказания»: почему никто не ответил за этническую чистку сербов Косово и Метохии

УЕФА ответил на отказ российских арбитров преклонить колени в игре Лиги чемпионов

Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами

В Республике Сербской готовят иск против НАТО

В Европарламенте призвали оценить ущерб странам ЕС от антироссийских санкций

Бизнес Евросоюза признал ошибки в отношениях с Россией

Берлин решил выиграть время для строительства «Северного потока – 2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Европа,