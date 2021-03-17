В Хорватии растет заболеваемость коронавирусом

В Хорватии вновь растет заболеваемость коронавирусом. Согласно данным Национального штаба гражданской защиты, за прошедшие сутки умерли 12 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Как сообщила представитель Минздрава Вера Каталинич-Янкович, у девочки были проблемы с сердцем. «Мы только что получили информацию о том, что ребенок умер от последствий заражения ковидом, и была тяжелая сопутствующая сердечная патология. У нас пока нет других данных», – уточнил директор Института общественного здравоохранения Крунослав Цапак.

За последние 24 часа в Хорватии зарегистрировано 1 445 новых случаев заражения вирусом COVID-19 на 8 676 протестированных.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 17.03.21

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