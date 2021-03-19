Сербия сможет отправить послом в Черногорию персону нон-грата

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич предложил повторно назначить послом Сербии в Подгорице Владимира Божовича, объявленного персоной нон-грата 30 ноября 2020 года, передает портал «Балканист.ру».

Решение о высылке дипломата принимало предыдущее правительство, проводившее политику президента Черногории Мило Джукановича.

«Сербия может снова назначить Божовича послом в Черногории. Я надеюсь, что все будут удовлетворены, когда мы примем от него новые верительные грамоты», – сказал Кривокапич, указав, что Подгорица хочет наладить партнёрские отношения с Белградом.

Премьер-министр Черногории считает, что МИД страны не может отозвать дипломатическую ноту в отношении Божовича.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.03.21

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