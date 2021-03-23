Берлин не поддержал создание нового энтитета в Боснии и Герцеговине

МИД Германии выступил против создания в Боснии и Герцеговине (БиГ) третьего энтитета в дополнение к существующим – мусульмано-хорватской федерации и Республике Сербской.

«Согласно позиции правительства ФРГ, создание третьего образования в дополнение к существующей мусульмано-хорватской федерации и Республике Сербской не может быть целью реформ. Правительство Германии поддерживает стремление жителей Боснии и Герцеговины продвигать принципы гражданского общества и преодолевать разногласия по этническому признаку», – цитирует официальное заявление МИД «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в случае создания третьего энтитета под контроль хорватов отошло бы более 15% территории БиГ, в том числе напрямую граничащих с Хорватией. При этом отсутствие официального статуса лишает этот народ определенных прав: в частности, исключает возможность выбора самими хорватами представителя хорватского народа в президиум Боснии и Герцеговины.

Действующий член президиума БиГ от хорватов Желько Комшич как раз был выбран голосами боснийских мусульман, что привело к конфликту внутри федерации. Комшича даже негласно объявили персоной нон-грата в ряде этнически чистых муниципалитетов страны. Недружественно настроен к Комшичу также официальный Загреб, который отдает предпочтение другому лидеру боснийских хорватов – Драгану Човичу. В отличие от Комшича, он не предпринимает активных усилий в отстаивании мусульманских интересов в ущерб хорватам. В этой ситуации «удивительно, что созданию хорватского энтитета в Боснии воспротивилась именно Германия, которая всегда была главным союзником Хорватии на Балканах», – говорится в публикации.

Вопрос о третьем энтитете на днях поднял один из депутатов немецкого парламента от партии «зеленых» Мануэль Сарацин, направив в правительство ФРГ официальный запрос о позиции официального Берлина в отношении планируемой реформы закона о выборах в Боснии и Герцеговине, который, по его мнению, может привести «к созданию третьего образования и еще более укрепит этнонационализм».

МИД ФРГ заявил, что правительство Германии внимательно следит за дебатами вокруг реформы закона о выборах в Боснии и Герцеговине. «По мнению федерального правительства, существует необходимость в корректировке правовой базы, чтобы устранить существующую дискриминацию, особенно в отношении исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Сейдича-Финчи», – говорится, помимо прочего, в ответе.

Дело «Сейдич-Финци против Боснии и Герцеговины» рассматривалось в Европейском суде по правам человека. В целях устранения дискриминации и обеспечения пассивного избирательного права «остальным» гражданам БиГ (не относящимся к трем государствообразующим народам) в 2006 году цыганский общественный деятель Д. Сейдич и глава еврейского сообщества БиГ Я. Финци подали против Боснии и Герцеговины иск в ЕСПЧ. В декабре 2009 года ЕСПЧ вынес решение в их пользу, предписав БиГ предусмотреть механизм участия нацменьшинств в упомянутых госструктурах путем внесения соответствующих изменений в Конституцию и избирательное законодательство.

Процесс имплементации вердикта ЕСПЧ пока не принес результатов, поскольку не достигнуто согласие ведущих политических сил страны по данному вопросу. «Реформа закона о выборах является частью Заключения Европейского Союза по ключевым приоритетам для Боснии и Герцеговины, сформулированного ЕС в 2019 году», – говорится в сообщении министерства иностранных дел Германии. В ответе на запрос Сарацина также сказано, что «правительство Германии привержено территориальной целостности Боснии и Герцеговины с ее существующими энтитетами».

Берлин – Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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