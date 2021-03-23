Хорватия готовится перейти на евро с 2023 года

Хорватия может перейти на европейскую валюту не раньше 1 января 2023 года. Об этом было заявлено на конференции «Просто о евро», организованной объединением Financial Club в Загребе.

«Вступит ли Хорватия в еврозону 1 января 2023 года или через год, или два, зависит от того, когда мы будем соответствовать номинальным критериям конвергенции», – сказал губернатор Борис Вуйчич, напомнив, что Хорватия присоединилась к Европейскому валютному механизму II (ERM II) прошлым летом.

Вуйчич пояснил, что процесс валютной интеграции требует, чтобы участники ERM II проработали в этом механизме не менее двух лет. Если Хорватии удастся удовлетворить номинальные условия конвергенции, так называемые Маастрихтские критерии – стабильный обменный курс, стабильные процентные ставки, уровни дефицита бюджета и государственного долга, страна в ERM II может проводить неограниченное время.

Вуйчич также привел результаты опроса, согласно которому граждане Хорватии очень боятся роста цен после введения евро. В то же время, по его словам, исследования в государствах, которые перешли на европейскую валюту, показывают, что это неоправданное опасение. В год введения евро цены поднялись в среднем на 0,23 процента пункта.

Министр экономики Томислав Чорич со своей стороны отметил, что потенциально наибольшую выгоду от введения евро могут получить экспортеры, учитывая исчезновение валютного риска. Он отметил, что введение европейскую валюты не является самоцелью – это очень хороший инструмент для долгосрочного экономического развития.

В настоящее время национальной валютой Хорватии является куна. Курс 1 евро равен 7,58 хорватских кун.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 23.03.21

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