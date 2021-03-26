Албания доверилась российской и китайской вакцинам от коронавируса

Премьер-министр Албании Эди Рама отправился с визитом в Турцию, чтобы договориться о поставках китайской вакцины Sinopharm. Тирана надеется получить в общей сложности полмиллиона доз препарата в качестве помощи из Анкары.

Предполагается, что первая партия объемом 192 000 доз будет доставлена в Албанию на следующей неделе.

Кроме того, власти страны приняли гуманитарную помощь от Объединенных Арабских Эмиратов, которые отправили 100 000 доз российской вакцины «Спутник V».

Таким образом Албания планирует начать массовую вакцинацию граждан в преддверии туристического сезона.

Напомним, в стране с 2,8 млн жителей было зарегистрировано свыше 122 000 заражённых и 2 171 смертельный случай, вызванный последствиями коронавируса.

Тирана, Катарина Лане

Тирана. Другие новости 26.03.21

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