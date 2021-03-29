США снова «разжигают» конфликт на почве событий 1995 года в Сребренице

США потребовали от властей Черногории осудить «резню» в Сребренице в 1995 году и признать эти события «геноцидом против боснийских мусульман, учинённым сербами». С таким заявлением выступило американское посольство в Подгорице, пишет портал «Балканист».

«Мы требуем ясности и надеемся, что правительство Черногории однозначно осудит резню и назовет ее тем, чем она и была – геноцидом», – говорится в сообщении посольства США в Черногории.

Ранее министр юстиции Черногории Владимир Лепосавич заявил, что готов признать события в Сребренице геноцидом только тогда, когда это будет прямо доказано. Он также подверг сомнению легитимность Гаагского суда и отметил, что решение в отношении «предполагаемого геноцида в Сребренице» было основано на позиции Гаагского трибунала, который, и так «скомпрометирован, поскольку скрыл доказательства преступлений против сербов на Косово и Метохии».

При этом черногорский министр добавил, что понимает чувства боснийских мусульман и их единоверцев, которые «не перестанут воспринимать это преступление в своих сердцах как свою личную трагедию».

Как сообщал «Новый День», в прошлом году член Конгресса США Эди Бернис Джонсон подготовила проект антисербской резолюции о геноциде в Сребренице.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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