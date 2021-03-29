Милорад Додик: Боснии и Герцеговине нужен мирный развод

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик вновь выступил за мирное разделение страны и новый международный договор, исключающий участие наблюдателя в лице Верховного представителя.

Додик подчеркнул, что Республика Сербская недовольна государством Босния и Герцеговина, автономной частью которого она является. По его словам, Республика Сербская «уже находится в стадии ожидания распада Боснии и Герцеговины».

Лидер сербов Боснии подчеркнул, что все решения об изменениях в БиГ могут принимать только Республика Сербская и мусульмано-хорватская Федерация, как составные части этой страны, а не Верховный представитель международного сообщества.

Как считает Додик, именно вмешательство международного наблюдателя, обладающего исключительным правом принятия значимых для страны решений, довело БиГ до коллапса.

«Я предлагаю мирное разделение, и новый договор без какого-либо нового Верховного представителя с рухнувшими уже сто раз мечтами о том, как должно быть построено многонациональное государство. Эти идеи нам подсовывали еще 20-30 лет назад», – подчеркнул Додик в комментарии для агентства Срна.

Политик также обратил внимание, что канцлер Германии, из которой мог бы быть назначен новый Верховный представитель по БиГ, несколько лет назад сказала, что проект мультиэтнической Боснии и Герцеговины мертв.

По мнению сербского члена президиума БиГ, решение Народной скупщины (парламента)Республики Сербской о том, что пост Высокого представителя по БиГ должен быть упразднен, также имеет судьбоносное значение.

Баня-Лука, Катарина Лане

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