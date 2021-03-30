«Это не только предательство»: президента Черногории обвинили в государственной измене

Бывший заместитель премьер-министра Союзной Республики Югославии (СРЮ) Никола Шаинович и генерал-полковник в отставке Владимир Лазаревич выступили с жесткими публичными обвинениями в адрес президента Черногории Мило Джукановича. По их словам, он совершил государственную измену во время натовских бомбардировок Югославии 1999 года, передает «Балканист.ру».

При этом Лазаревич указал, что сегодня черногорские солдаты находятся в самопровозглашенной республике Косово в составе «оккупационных сил НАТО», а решение отправить их туда стало «продолжением политики черногорского руководства, которую оно ведёт с 1999 года».

Напомним, в 1999 году пост президента Черногории занимал Мило Джуканович. До 2003 года страна входила в состав СРЮ. «Почему они это сделали? Ответ, – если он есть, – должны дать те, кто это организовал. Лучше всех на это несколько месяцев ответила новая американская администрация, заявившая, что черногорское руководство им очень помогло во время агрессии НАТО в 1999 году. Спустя примерно 20 лет после агрессии американцы благодарят руководство Черногории, [которая в 1999 году была] в составе тогдашней Союзной Республики Югославии, за огромную поддержку, оказанную НАТО! Это не только предательство, но и государственная измена! Поэтому меня не удивляет решение черногорского руководства отправить солдат в Косово: это всего лишь продолжение политики, начатой в 1999 году», – подчеркнул Лазаревич.

Шаинович со своей стороны также назвал предательскими действия Джукановича назвал предательскими. «Я бы добавил, что правительство Черногории, – несмотря на то, что страна тогда входила в состав СРЮ, – по сути саботировало мобилизацию. Оно перевело солдат из списка армейского резерва в резерв МВД, так что мобилизация была частичной, ведь МВД Черногории не оказало помощи в этом деле. Подразделения, прибывающие из Черногории, не были укомплектованными. В основном же оттуда прибывали добровольцы. Срыв мобилизации был актом предательства», – пояснил бывший вице-премьер Югославии.

Лидер политического блока «Демократический фронт» Милан Кнежевич, в свою очередь, назвал действия черногорских властей в 1999 году одной из самых позорных страниц в истории страны. «Джуканович в октябре 98-го проголосовал за то, чтобы наше – тогда общее – государство защищалось всеми доступными средствами от агрессии НАТО. Когда она началась, Джуканович на натовском самолете вылетел в Брюссель и, как член Высшего совета обороны, предоставил все военные секреты альянсу, с которым мы находились в состоянии войны. Это был незамеченный акт государственной измены, за который Джуканович должен был ответить в судах нашего государства. Мне до сих пор непонятно, почему его не арестовали после возвращения из Брюсселя», – сказал лидер «Демократического фронта».

Кнежевич также напомнил, как позже Джуканович рассказывал о том, что, отправившись тогда в Брюссель, «он избавил страну от страданий мирных жителей и разрушения инфраструктуры», и поэтому Черногория понесла меньшие потери, нежели Сербия. «Превратив государственную измену в патриотический поступок, Джуканович по сути начал серию ударов ножом в спину Сербии, которые он наносит непрерывно: со дня бомбежек и до сих пор», – заключил политик.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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