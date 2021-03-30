В Черногории разгорается скандал по поводу событий в Сребренице

В Черногории новое продолжение получил скандал после заявления министра юстиции, прав человека и меньшинств Владимира Лепосавича, который сказал, что готов признать геноцид мусульманского населения в Сребренице, если будет признана нелегитимность Международного трибунала по делам бывшей Югославии в Гааге.

«Я не могу признать или не признать событие, о котором мне ничего не известно. Я готов признать, что преступление геноцида было совершено в Сребренице, когда оно будет недвусмысленно установлено. Я не знаю, был ли спланирован геноцид в 1995 году в Сребренице. Я могу только верить или не верить судьям из Гааги, либо тем, кто голосовал за эту юридическую квалификацию, либо тем из той же судебной коллегии, которые придерживались отдельного или особенного мнения по этому мнению. Гаагский трибунал по бывшей Югославии, помимо того, что был учрежден резолюцией, а не международным соглашением, почти полностью утратил свою легитимность, когда было установлено, что доказательства докладчика Совета Европы по извлечению и незаконному обороту органов гражданских сербских жертв в Косово были уничтожены в том суде», – заявил Лепосавич.

Его высказывание на заседании парламента страны вызвало бурную реакцию на Западе, где считают, что факт геноцида в Сребренице доказан в Гааге. Посольства западных стран в Подгорице выступили с осуждением позиции министра и потребовали извинений. Правительство Черногории на это сообщило, что оно не уполномочено и не собирается менять какие-либо решения трибунала, и заявление одного из министров не правильно истолковано и используется политическими оппонентами новой черногорской власти.

«Правительство Черногории не хочет и не может изменять решения международных судов, но и не может объявлять одни страны виновными в геноциде, а другие святыми, потому что это противоречит принципу, согласно которому каждое преступление индивидуально, за преступления всегда отвечают конкретные люди. Мы осуждаем все преступления, совершаемые кем бы то ни было, и проявляем солидарность с семьями всех жертв любого преступления», – заявил кабинет министров.

Сегодня свое мнение насчёт высказываний Лепосавича опубликовал в твиттере вице-премьер Черногории Дритан Абазович. «В Сребренице произошел геноцид. Правительство Черногории уважает все международные решения. По этой теме нет обсуждения. Кто этого не понимает, тому нет места на государственной должности. Давайте займёмся будущим, у нас много работы», – подчеркнул он.

В соседней Сербии, где многие не признают геноцид в Сребренице, и считают, что мусульманские бандформирования во время гражданской войны 1990-х планомерно уничтожали и изгоняли из окрестностей Сребреницы жителей сербской национальности, резко осудили заявление Абазовича.

«Позор вам, Дритан Абазович! Мы понимаем, что вы получили звание доктора наук в Университете Сараево, и что это, возможно, плод вашего личного мнения, но фактом является то, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Сребренице. В СРЕБРЕНИЦЕ НЕ БЫЛО ГЕНОЦИДА!» – заявили в Сербской радикальной партии.

Подгорица, Катарина Лане

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