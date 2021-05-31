Сербия отправила Чехии партию вакцины против коронавируса

Сегодня из Сербии в Чехию отправлена партия вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech объемом 100 620 доз, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты президентами стран Александром Вучичем и Милошем Земаном.

Выступая на церемонии передачи препарата, премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила надежду, что этот груз поможет Чехии одержать победу над опасным заболеванием. «Мы желаем Чехии как можно скорее победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни, развитию экономики, путешествиям и международным визитам», – сказала Брнабич, подчеркнув важность помощи друзьям и партнёрам.

Посол Чехии в Сербии Томаш Kухта со своей стороны отметил, что это событие стало великим моментом в отношениях Праги и Белграда. «Сербия всегда была рядом в трудные минуты, и сегодня своей поддержкой ещё раз доказывает, что мы – братские народы. Эта гуманитарная помощь – огромный, огромный подарок. Мы в Чехии испытываем недостаток вакцин, а многие люди желают скорее привиться в преддверии туристического сезона. Мы никогда не забудем этот великодушный жест», – заявил чешский дипломат.

Напомним, сегодня утром в Сербию прибыла очередная партия Pfizer-BioNTech в количестве 81 900 доз. Всего гражданам Сербии доступны четыре вида вакцины, в стране привито 2 млн 533 тысячи 844 человека.

Белград, Катарина Лане

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