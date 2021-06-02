Бюджетный кризис в Черногории: начались увольнения в полиции

В Черногории в результате бюджетного кризиса начались увольнения в полиции – порядка 50 криминалистов остались без работы. Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, сокращение штата катастрофически скажется ситуации в стране.

Издание отмечает, что в Черногории до сих пор не принят государственный бюджет, в результате чего полиция уже лишилась автопарка, взятого в лизинг, а также возможности купить бензин. Комментируя эту ситуацию, министр внутренних дел Черногории Сергей Секулович подчеркнул, что полицию могло бы спасти скорейшее принятие бюджета.

Напомним, Черногория остаётся единственной страной Европы, где до сих пор не принят бюджет на 2021 год. Его проект был направлен в парламент 30 марта, но депутатов документ не устроил. «Мы оказались в ситуации, когда народными деньгами хотят распоряжаться те, кому дома родители кошельки не доверяли», – заявил лидер Демократического фронта Андрия Мандич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.06.21

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