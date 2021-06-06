По решению ЕСПЧ: в Республике Сербской снесли православную церковь

В Республике Сербской по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) снесли православную церковь в местечке Коневич Поле под Братунацом, передает «Балканист.ру».

Согласно постановлению ЕСПЧ от 2019 года, храм был незаконно построен на земельном участке мусульманки Фате Орлович, которая покинула этот населенный пункт вместе с семьей во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг. После многолетнего юридического спора власти Республики Сербской были вынуждены удовлетворить решение ЕСПЧ.

27 мая этого года председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия подтвердил, что церковь будет снесена, а за реализацию работ будет отвечать правительство Республики Сербской. Накануне рабочие и спецтехника полностью разрушили храм.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 05.06.21

Сербия начала собственное производство российской вакцины от covid-19. / Война неизбежна: приштинский политик оценил перспективы обмена территориями Сербии и Косово. / «Дело» генерала Младича: президент Вучич предупредил о новом витке давления на Сербию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»