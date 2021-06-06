Глава Европарламента высказался за включение западно-балканских государств в ЕС

Спикер Европейского парламента Давид Сассоли выступил за включение в ЕС западно-балканских стран. По его мнению, такое расширение Евросоюза стало бы «позитивным проектом для мира и благосостояния». Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

«Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для Европы в целом, поскольку оно поможет обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», – пояснил Сассоли, слова которого цитирует РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

Главы Европарламента также отметил, что сроки включения западно-балканских государств в ЕС зависят от того, насколько эти страны будут соответствовать критериям для вступления в ЕС. «В каждой из этих стран еще предстоит завершить реформы», – уточнил он.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 06.06.21

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