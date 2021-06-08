Окончательный вердикт: генерал Младич приговорен к пожизненному заключению

Сегодня апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге вынесла обвинительный вердикт генералу Ратко Младичу, приговорив его к пожизненному заключению, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что во время ожидания приговора перед зданием гаагского суда собрались сербы, поддерживающие Младича, и мусульмане, выступающие за наказание генерала.

Суд над генералом длился 26 лет. В 1996 году Младич, наряду с другими руководителями Республики Сербской, был обвинён Гаагским Международным трибуналом в совершении военных преступлений и геноциде в связи с осадой Сараева и событиями в Сребренице. Его поимка и выдача трибуналу являлись одними из условий вступления Сербии в Европейский союз – за информацию о местонахождении была назначена награда в 10 млн евро.

В 2011 году Младич был арестован в Сербии при содействии властей. В мае 2012 года над генералом начался суд. Первоначальный приговор о пожизненном заключении был вынесен в ноябре 2017 года. При этом Младича удалили из зала суда за его высказывания. «Все это чистая ложь», – заявил тогда генерал.

Младич, начиная с первого заседания, отвергает все вменяемые ему преступления и обвиняет Международный трибунал в крайней субъективности, называя его «судилищем», цель которого – обвинить Республику Сербскую и Сербию в разжигании войны. На первом заседании генерал подчеркнул, что защищал свой народ и Родину, и убивал противников не из-за национальности, а ради спасения своей страны.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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