Политический кризис в Северной Македонии: оппозиция блокирует движение транспорта на улицах городов

В Северной Македонии крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ начала блокировать перекрестки на оживлённых улицах с требованием показать общественности документ «Дорожная карта», который премьер-министр страны Зоран Заев и спецпредставитель правительства Македонии Владо Бучковски обсуждают с официальной Софией.

Оппозиция намерена блокировать перекрестки в Скопье и девяти других городах страны каждый день с 15:00 до 17:00, пока власти не обнародуют документ. «Мы здесь, на улицах, чтобы наш голос услышали, чтобы правительство показало нам, что лежит на столе, пересматриваются ли македонская идентичность, нация, культура, язык. И что это за дорожная карта, соглашение или что-то еще», – заявил заместитель председателя партии ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисайловски.

Напомним, 17 ноября прошлого года Болгария наложила вето на начало переговоров о членстве Северной Македонии в Евросоюзе. Болгария направила государствам-членам ЕС пояснительный меморандум на шести страницах с подробными историческими объяснениями «государственной антиболгарской идеологии» в Северной Македонии. Также в документе было указано, что разногласия со Скопье рассматриваются как неурегулированный конфликт, который «может негативно повлиять на принятие решений относительно членства Северной Македонии в ЕС».

После вето Софии в декабре прошлого года правительство Северной Македонии назначило бывшего премьер-министра Владо Бучковски специальным представителем по Болгарии, чтобы прийти к соглашению по историографическим фактам и документам, связанным с совместными историческими событиями и преодолеть проблемы идентичности между двумя странами.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 08.06.21

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