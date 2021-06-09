Сын генерала Младича намерен оспорить решение гаагского суда

Приговор Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов о пожизненном заключении генералу и командующему Армией Республики Сербской Ратко Младичу будет оспорен. Об этом заявил сын сербского военачальника Дарко Младич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его оценке, четверо судей Апелляционной палаты попросту переписали первоначальный приговор, отклонив все апелляции. Внимательно с делом ознакомилась только пятая судья из Замбии – Приска Mатимба Hиямбе, которая приняла 8 из 9 претензий защиты Младича и заявила, что его дело нуждается в пересмотре. «К сожалению, мы играли в неравном матче против более сильного противника, который менял правила игры, и проиграли 4:1. Рад, что нам удалось забить этот единственный гол», – сказал Младич, указав на многочисленные нарушения в работе судей. «Нам нужно запастись документальными доказательствами и подтвердить нарушения в процедуре расследования», – пояснил он.

«Будет нелегко добиться пересмотра дела. Нам есть, чем заняться: необходимо отыскать многие документы, которые спрятаны в разного рода архивах», – сказал Младич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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