Парламент Албании проголосовал за отставку президента страны Илира Mеты. В поддержку импичмента высказались 105 народных избранников, против было семеро и трое воздержались.

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, поводом для импичмента стали обвинения в адрес президента в нарушения Конституции страны на выборах в апреле этого года. Мета выступил против правящей Социалистической партии, которая одержала победу в избирательной кампании и получила большинство мест в парламенте.

Предполагается, что окончательное решение об отставке президента примет Конституционный суд Албании в течение трех ближайших месяцев.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 09.06.21

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