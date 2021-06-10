Новая национальная авиакомпания Черногории начала пассажирские перевозки рейсом в Сербию

Новая национальная авиакомпания Черногории Air Montenegro начала пассажирские перевозки рейсом из Подгорицы в Белград. В открытии авиасообщения принял участие министр экономического развития страны Яков Милатович.

«Я очень рад быть сегодня на первом коммерческом рейсе новой национальной авиакомпании Air Mongenegro! Тем самым правительство выполнило данное пять месяцев назад обещание о том, что Air Montenegro полетит до начала основного туристического сезона», – заявил в твиттере Милатович, который прилетел в Белград, чтобы встретится с министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяной Матич.

Директор авиакомпании Предраг Тодорович сообщил, что AirMontenegro удалось совершить первый коммерческий перелет всего через три с половиной месяца после создания новой компании. Он также уточнил, что АirMontenegro планирует открыть авиасообщение и по другим направлениям.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 10.06.21

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