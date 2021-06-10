В Болгарии объявлен сбор подписей за выход страны из НАТО

В Болгарии партия «Атака» объявила сбор подписей для проведения референдума о целесообразности членства страны в НАТО. Лидер политического объединения Волен Сидеров считает, что необходимо закрыть американские базы на территории Болгарии.

Поводом для такой инициативы послужило ЧП с самолетом болгарских ВВС. По словам политика крушение истребителя МиГ-29 в небе над Черным морем связано с военными учениями Североатлантического альянса. «Имеется ли что-то правдивое в информации, поступающей из военных кругов, что разбившийся истребитель был использован в качестве мишени сил НАТО?» – цитирует Сидерова «Балканист.ру».

Напомним, 9 июня самолет МиГ-29 болгарских ВВС упал в акваторию Черного моря при выполнении тренировочной задачи.

София, служба информации РИА «Новый День»

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