Греция вышла на массовую забастовку: страна парализована

Сегодня в Греции началась массовая однодневная забастовка в знак протеста против нового закона о труде. Страна оказалась парализована – не работает общественный и морской транспорт.

Профсоюзы, организовавшие протест, опасаются, что новый закон серьезно ущемит права граждан, позволив продлить рабочий день с восьми до десяти часов, отменить пятидневку, а также осложнить организацию забастовок.

В то же время правительство Греции заявляет, что нововведения призваны модернизировать устаревшие законы, принятые еще до появления Интернета, когда большинство трудящихся начинало рабочий день одновременно. Власти заверяют, что новые правила позволят более гибко решать проблемы с оплатой переработок и выявлением случаев ухода от налогов.

Афины, Катарина Лане

Афины. Другие новости 10.06.21

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