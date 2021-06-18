«Глобальное предательство»: премьер-министр Черногории спровоцировал политический кризис

В Черногории разгорается серьезный политический кризис. Парламентский блок «Демократический фронт» намерен бойкотировать работу Скупщины в связи с «предательством» премьер-министра страны Здравко Кривокапича, который в нарушение коалиционного соглашения заручился поддержкой Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича.

Накануне ДПС поддержала решение Кривокапича отправить в отставку министра юстиции Владимира Лепосавича после его заявления о недоказанности факта геноцида сербов над бошняками в Сребренице в 1995 году. При этом парламент принял Резолюцию по Сребренице, которая осуждает «факт геноцида», передает «Балканист.ру».

Как заявил лидер «Демократического фронта» Андрия Мандич, черногорский премьер как лидер коалиции «За будущее Черногории», в намерения которой входило свержение режима Джукановича, совершил предательство. «У нас была достигнута твердая договоренность, что ни один из партнеров по коалиции не будет сотрудничать с ДПС. Мы тогда твердо заявили, что ДПС следует из государственной системы вытеснить, Мило Джукановича с должности президента Черногории снять, «глубинное государство» в лице Демократической партии социалистов убрать. Но мы даже не предполагали, что премьер-министр Здравко Кривокапич пойдет на какие-то секретные сделки с ДПС. Налицо – глобальное предательство. Премьер-министр Кривокапич выбрал путь в один конец, и это стало ясно после того, когда он отказался от подписания Основного соглашения с Сербской православной церковью», – пояснил Мандич.

«Демократический фронт» принял решение перезагрузить отношения в существовавшей до сих пор коалиции. Мы будем добиваться избрания нового правительства и четкого коалиционного соглашения по этому кабмину. Новое коалиционное соглашение должно гарантировать, что подобное никогда не повторится», – подчеркнул лидер «Демократического фронта».

Геноцид в Сребренице – одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны (до 8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман). Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН в высшей инстанции признали убийства в Сребренице геноцидом.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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