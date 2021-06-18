Белград подготовит адекватный ответ на резолюцию парламента Черногории о Сребренице

Белград подготовит адекватный ответ на резолюцию парламента Черногории, в которой сербский народ признается виновным в «геноциде» над мусульманами в 1995 году в Сребренице. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы ожидали такого от всех, кто участвовал в попытке создать так называемое независимое Косово, от тех, кому нелегко принять факт, что Сербия продвигается быстрее всех впервые в своей истории. Мы ждали подобных действий от тех, кто хотел бы ослабить Сербию, но не от тех, кто всегда был к нам ближе всего», – сказал сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент заверил, что Сербия проанализирует все решения парламента Черногории в ближайшие дни. «Мы не будем оскорблять тех, кто принимал эти решения вопреки интересам Сербии. Мы говорим черногорским гражданам, что всегда были с ними и будем с ними. У нас нет никого ближе, и никто никогда не сможет нас разлучить. Но уверяю: к тем, кто принял политические решения, только чтобы навредить Сербии, мы будем относиться именно так, как они того заслуживают», – подчеркнул Вучич.

«Мы сможем установить соответствующие отношения с лицами, которые принимают подобные решения без консультации с Белградом, стремятся оскорбить нашу страну и опозорить наш народ. Для них у нас всегда будет правильный, адекватный ответ», – сказал президент Сербии.

По его словам, «впереди будет ещё больше резолюций, переписанных с британских документов Совета Безопасности ООН». «Все будут уверять, что «они не направлены против сербского народа», но всем вам ясно, почему и против кого они будут приняты. Но мы продолжим общаться со всеми, будем работать со всеми и показывать окружающим, что мы хотим наилучшего сотрудничества. Никто не сможет остановить Сербию в ее подъеме и росте. Да здравствует Сербия!» – заключил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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