Предательство и лицемерие: Сербская православная церковь раскритиковала власти Черногории за «геноцид» в Сребренице

Иерархи Сербской православной церкви (СПЦ) выступили с жесткой критикой в адрес парламента Черногории, который на прошлой неделе принял резолюцию о «геноциде» мусульманского населения в Сребренице. Патриарх Сербский Порфирий назвал случившееся предательством, а митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий – лицемерием, передает «Балканист.ру».

Глава СПЦ считает, черногорские власти «предали саму благодать Божью», поставив себя на службу тем силам, которые стремятся поляризовать общество. «Те, кто занял высокие посты при поддержке митрополита Амфилохия, чтобы наводить мосты, тупить копья и сближать людей независимо от того, к какому народу они принадлежат и как молятся Богу, – предали доверие [покойного] митрополита», – заявил предстоятель СПЦ.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Иоанникий со своей стороны обратил внимание, что руководство Черногории до сих пор не приняло аналогичные постановления, осуждающие преступления хорватских нацистов в концлагерях Ясеновац и Ядовно. «Те, кто объявили себя антифашистами, никогда не осуждали геноцидные преступления фашистских подразделений СС», – констатировал он.

Иоанникий также отметил тот факт, что власти Черногории до сих пор не осудили убийство четырех сотен жителей села Велика и даже не отдали дань памяти жертвам албанских преступников, хотя село находится в Черногории, а не за границей.

Напомним, 17 июня в парламенте Черногории приняли резолюцию об осуждении «геноцида» в Сребренице, якобы учиненного сербами над бошняками в 1995 году в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Фактически в документе сербы признаны «народом-агрессором», а отрицание или приуменьшение «геноцида» запрещено.

Белград – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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