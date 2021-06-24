Евросоюз заблокировал для косовских албанцев безвизовый въезд

Реализация решения Еврокомиссии об отмене визового режима для косовских албанцев снова отложена. Об этом сообщил «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Mакроном. По его словам, Париж не берет на себя ответственность гарантировать реализацию этого соглашения, передает «Балканист.ру».

Курти назвал несправедливой позицию Евросоюза, который отказывается выполнять обещание об безвизовом режиме в связи нерешенными самопровозглашенной республикой проблемами коррупции, организованной преступности, торговли людьми и массовой миграции косовских албанцев в ЕС.

Президент Франции со своей стороны подчеркнул, что Приштина и Белград должны прийти к компромиссному решению косовский проблемы, и порекомендовал Курти «сесть за стол переговоров с Белградом, как европейцы, и прийти к компромиссу».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Париж – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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