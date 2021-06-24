«Сербию снова пытаются заклеймить»: президент Вучич ответил на антисербские провокации

Президент Сербии Александр Вучич выступил с жесткими заявлением в ответ на последние антисербские провокации со стороны политиков и властей Боснии и Герцеговины, Хорватии и Черногории. По его словам, Сербию в очередной раз пытаются безосновательно «заклеймить».

«Каждый раз упоминая моё имя, эти люди пытаются поднять свой политический рейтинг – ничего более… Каждый раз, когда Сербия становится сильнее и больше не просит милостыню для выживания, разного рода силы объединяются для того, чтобы заклеймить Сербию», – констатировал Вучич, комментируя слова лидера боснийской Партии демократического действия Бакира Изетбеговича, который заявил, что «у Сербии нет права управлять Косово».

«Налицо непонимание реальности, в которой мы живём. Это свидетельствует о непрагматичном и нереалистичном подходе, недостатке видения будущего и планов на него: всего, что бы значило отход от максималистских взглядов и принятие существования иной точки зрения. Я внимательно слежу за всем, что они говорят, но стараюсь вести наш «корабль» Сербию в мирную и стабильную гавань без конфликтов с соседями», – сказал сербский лидер.

По его словам, подобного рода агрессия в адрес Сербии будет усиливаться. «Этот процесс не остановить. Когда вы слышите от хорватского руководства, что Хорватия сделала вклад в борьбу с фашизмом, вы понимаете, что на наших глазах переписывают историю. Недалек тот день, когда они заявят, что в концлагере Ясеновац убийцами были сербы», – заявил Вучич, указав на скандальное заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, что самое массовое сопротивление фашизму в Европе было в Хорватии, хотя в то время на территории страны шёл геноцид сербов, евреев и цыган в хорватских концлагеряx.

Президент Сербии заявил, что его интересует не вмешательство в дела других стран, а права сербского народа, где бы он ни жил. «Ни у кого нет права клеймить серба, а тем более сербский народ», – констатировал он.

Комментируя антисербские действия Черногории, парламент которой принял резолюцию о геноциде в Сребренице, Вучич пояснил, что такие решения принимаются из-за бессилия властей. «B Черногории во всем виноват я, в том числе, в том, что у них нет ни одной фабрики на севере страны, а в центре закрываются и оставшиеся. Если им легче думать, что в этом виноват я. Пускай... Я призываю руководство Черногории к сотрудничеству, но не ждите от нас слов о братском народе, потому что вы сделали против нас все, что только возможно», – подчеркнул сербский лидер.

Оценивая решение правительства Черногории передать партию вакцины от коронавируса «Силам безопасности Косово», созданным на основе террористической Армии освобождения, Вучич обратил внимание, что препарат логичней было направить жителям края. «Вы эти вакцины могли пожертвовать жителям Косово, албанцам. Но нет, вы их передали так называемой армии Косово, созданной в нарушение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, чтобы унизить Сербию. И сделала это министр (Оливера Иньяц – прим.ред.), которая приезжала в Белград просить нас поделиться вакцинами, когда у них их не было!» – сказал президент Сербии, отметив, что его не волнует мнение руководства Черногории ни по какому поводу, ему важно лишь мнение черногорских сербов.

«Хотите с нами сотрудничать, научитесь уважать Сербию», – заключил Вучич.

Белград, Катарина Лане

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