Сербские СМИ: Украинская полиция помогала балканской мафии в покушении на убийство криминального авторитета

Черногорский криминальный Шкалярский клан заручился поддержкой украинской полиции, чтобы в 2020 году убить в Киеве главу конкурентной Кавачской преступной группировки Радое Звицера, скрывавшегося на Украине во время войны двух кланов, в которой на Балканах и по всей Европе было убито полсотни человек.

При подготовке к покушению в прошлом году двое граждан Сербии и один черногорец прибыли на Украину, чтобы ликвидировать Звицера. Четвёртый подельник приехал двумя месяцами ранее по македонскому паспорту. По данным сербских СМИ, на границе их встретили и сопроводили в Киев двое сотрудников МВД Украины Ростислав Чернобровый и Семён Гордиенко под просьбе помощника руководителя киевской полиции и бывшего депутата Верxовной Рады Украины Евгения Дейдея.

Покушение было совершено в конце мая прошлого года, когда Звицер с тремя детьми вышел выгулять собаку в одном из киевских районов. Когда начался дождь, семье пришлось вернуться домой. На подходе к дому Звицера встретили двое мужчин и выстрелили в него на глазах у очевидцев. Раненный пятью пулями, криминальный авторитет успел укрыться в близлежащем кафе. Его супруга Тамара, находившаяся рядом, открыла огонь по нападавшим, но те скрылись на автомобиле. Женщина успела перевязать мужа до приезда бригады скорой помощи, которую вызвали сотрудники кафе, и спасла ему тем самым жизнь.

На следующий день нападавших задержали в Одессе при попытке скрыться в Молдавии. В итоге двое граждан Сербии и двое граждан Черногории были обвинены в попытке убийства. В мае 2021 года в Киеве начался суд по этому делу. Однако сотрудники украинской полиции, помогавшие мафиози, как оказалось, не являются соучастниками преступления. Против них не выдвинуты обвинения, они продолжают работать в правоохранительных органах Украины. На допросе сотрудники МВД заявили, что не знали о цели прибывших с Балкан преступников и во время поездки с ними не разговаривали. Гордиенко заявил, что они действовали по просьбе Дейдея.

Сам Евгений Дейдей в 2011 году был осужден на условный срок за уличное вооружённое нападение с целью ограбления в Одессе, однако позднее приговор был отменен. Затем Дейдей возглавил украинское сопротивление против политики президента Украины Виктора Януковича, а в 2014 году руководил отрядом полиции в военных действиях на востоке Украины. Осенью того года он стал депутатом Верховной Рады от партии «Народной фронт» нынешнего министра внутренних дел Украины Aрсена Aвакова. После истечения срока депутатского мандата Дейдей стал работать в полиции г. Киева. По делу балканской мафии он был допрошен и заявил, что помогал преступникам по просьбе польского знакомого, потому что переход границы был осложнен в обстоятельствах эпидемии коронавируса.

Сербская полиция, расследуя связи с Кавачским кланом криминального авторитета Велько Беливука, который обвиняется в покушении на президента Сербии Александра Вучича, выяснила, что убийство Звицера заказал Милан Лепоя – член всемирно известной группировки грабителей ювелирных магазинов «Розовые пантеры», за которой годами охотится Интерпол.

Беливук был арестован после исчезновения Лепоя. Его группировка в декабре прошлого года заманила Лепою в Белград, где его, как считает следствие, ликвидировала на одной из дач, уничтожив тело xимикатами. После ареста Беливука и его подельников в феврале этого года в ходе спецоперации на их даче была обнаружена промышленная мясорубка, в которой обнаружены следы человеческой ДНК, принадлежащие разным людям. Как выяснили полицейские, из перемолотого человеческого мяса преступники делали котлеты и отправляли их своему шефу Звицеру.

Сербия и Черногория выдали ордеры на арест Звицера, однако его местонахождение пока не установлено.

Белград, Катарина Лане

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