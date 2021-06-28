Туристический сезон в Албании начался с убийств и поджогов

Ряд инцидентов произошёл за последние сутки на пляжах Албании. В курортном местечке Bелипое сегодня около полуночи группа неизвестных устроила драку, закончившуюся перестрелкой, в которой погибли четверо человек и двое были ранены.

Примерно в это же время на пляже Дримаде произошел пожар, в котором полностью сгорели 60 лежаков. Полиция считает, что причиной возгорания стал поджог. Местные СМИ предполагают, что пожар стал следствием конфликта владельцев кафе на пляже, которые делят территорию.

Несколькими днями ранее здесь же владельцы заведений устроили разборки с применением огнестрельного оружия, в ходе которых также было убито четверо человек, и двое пострадали.

Тирана, Катарина Лане

Тирана. Другие новости 28.06.21

Сербский Видовдан стал Днем города в Чикаго. / Социологи назвали имя самого популярного политика Сербии. / «Молниеносный удар 2021»: Сербия провела масштабные учения с участием российской военной техники. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»