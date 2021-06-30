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Среда, 30 июня 2021, 13:08 мск

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Президент Сербии объяснил, почему ЕС не спешит расширяться на Балканах

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение, что в ближайшее время Евросоюз будет расширяться за счет балканских государств. По его словам, заявления о том, что этот процесс блокируют Болгария или Хорватия, – это «сказки для маленьких детей».

«У ЕС нет желания расширяться. Мы готовы сделать все, мы добились прогресса в верховенстве права, мы конструктивно вели переговоры с Приштиной… Добились ли мы этим чего-нибудь? Нет. ЕС политически пресыщен процессом расширения», – сказал Вучич в интервью телеканалу «Евроньюс», которое цитирует «Балканист.ру».

По мнению сербского лидера, проблема коррупции, которой ЕС мотивирует пробуксовку процесса евроинтеграции, является лишь предлогом. Вучич привел в пример Северную Македонию, которая выполнила все требования, и даже изменила свое название, но это не приблизило ее к вступлению в Евросоюз. «Что же они не открыли никаких новых переговорных глав для македонцев?» – отметил он, подчеркнув, что со стороны Сербии проделана огромная работа для евроинтеграции, но завершение этого процесса зависит не от Белграда.

Комментируя косовскую проблему, президент Сербии подтвердил, что ее решением может быть только компромисс. «Нам нужен прагматический подход, открытая дверь для переговоров. Чтобы найти решение, нам нужно укрепить доверие, что потребует времени. Кроме того, нужна решимость международного сообщества, чтобы различными путями поддерживать Белград и Приштину с целью достижения конечного решения», – пояснил он.

Отвечая на вопрос, будет ли он снова баллотироваться на пост президента в 2022 году, Вучич отметил, для начала хочет увидеть других претендентов на пост главы государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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