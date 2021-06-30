Сборная Хорватии на Евро-2020 пропагандировала фашизм

Футболисты хорватской сборной на чемпионате Европы на своей форме носили герб фашистского усташеского Независимого государства Хорватия, пишут местные СМИ, выражая возмущение этим фактом.

«Нашивками формы занимаются экономисты Хорватского футбольного союза. Кто им подготовил и отправил такие гербы, и почему никто не заметил этой ошибки? Это странно и неприемлемо», – пишет авторитетное издание Jutarnji list.

Во время правления усташей в 1941-1945 годах и в 1990-1991 годах хорватская «шаховница» изображалась на гербе в негативном варианте с белым квадратом в левом верхнем углу. В 1990 году такая «шаховница» была помещена на флаг Хорватии вместо югославской красной звезды, и сейчас оказалась на форме футбольной сборной. В 1991 году символика была изменена – «шаховница» стала начинаться с красного квадрата, который сейчас используется Хорватией.

На территории Независимого государства Хорватия во время Второй мировой войны располагались крупнейшие концлагеря в Европе, в которых были жестоко убиты около миллиона сербов, евреев и цыган. Помимо этого, усташи запретили кириллическое письмо, а православных верующих обязали носить на одежде нашивку с буквой «П», что значит православный. Еврейский вопрос усташами решался в угоду нацистской Германии, главной их целью было создать моноэтническое государство, уничтожив сербов физически.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 30.06.21

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