«Мы отрубим тебе голову…» Бывший спецпредставитель США заявил об угрозах в свой адрес

Бывшему специальному представителю США на переговорах между Белградом и Приштиной Ричарда Гренеллу угрожают убийством в случае приезда в Албанию. Об этом сообщил сам американский дипломат на своей странице в Instagram.

«Если ты приедешь в Албанию, мы отрубим тебе голову. Мы все тебя ждем, мы не забываем, помни об этом», – говорится в сообщении, отправленном из аккаунта Бекима Джика, которое Гренелл выложил в открытом доступе в своем профиле в соцсети, передает «Балканист.ру».

Дипломат считает, что автор послания должен быть найден местной полицией.

Ранее, 28 июня, в своем профиле в твиттер Гренелл поздравил сербов с праздником Видовдан. «Сегодня мы чествуем героев Видовдана. В этот день в 1389 году началось сражение с османами в Косово. Сегодня день памяти святого князя Лазаря и сербских святых мучеников», – отметил он. Эта публикация вызвала волну негативных комментариев со стороны албанцев, включая официальных лиц Косово и Албании.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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