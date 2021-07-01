В Сербии скончался последний узник хорватского концлагеря Ясеновац 98-летний Базил Зуколо, передает «Балканист.ру» со ссылкой на пресс-службу Музея жертв геноцида.

В период Второй мировой войны в 1943 году Зукало присоединился к партизанскому движению. В этом же году его захватили в плен, и в 1944-м перевели в концлагерь Ясеновац. Во время заключения Зуколо заставляли сжигать останки людей. 22 апреля 1945 года ему удалось сбежать из лагеря, однако в ходе побега погиб его родной брат Степан.

Система лагерей смерти Ясеновац, расположенная в 60 км от Загреба, была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Там погибли около 700 тысяч сербов, евреев, цыган и политических противников усташского режима, в том числе хорватов-коммунистов.

Израильский историк, главный исследователь Института Холокоста Гидеон Грейф, который недавно опубликовал отчет с опровержением факта геноцида в Сребренице в 1995 году, заявил, что в Ясеноваце узников истязали с особой жестокостью. «Немцы держали дистанцию в отношении своих жертв, они хотели сохранять свои руки чистыми. Усташи же наслаждались мучением своих жертв. В Ясеноваце было важно, чтобы жертвы мучились», – отмечал эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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