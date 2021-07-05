Скандал с неисправными аппаратами ИВЛ: в крупнейшей клинике Боснии и Герцеговины проводятся обыски

В Боснии и Герцеговине получил продолжение громкий скандал с закупкой властями страны некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Правоохранительные органы проводят обыски в крупнейшем медицинском учреждении страны – Клиническом центре Сараевского университета.

Как пишет «Балканист.ру», действия силовиков проводятся в рамках расследования преступлений, связанных с угрозой здоровью людей и злоупотреблением служебным положением со стороны руководства страны.

Следствие началось в апреле после сообщений, что тяжелобольные люди с COVID-19 умирают оттого, что их подключают к неисправным аппаратам ИВЛ. Внимание прокуратуры привлекло опубликованное в СМИ письмо 13 анестезиологов Клинического центра Сараевского университета, в котором врачи заявили о нарушениях. Медики жаловались на многочисленные проблемы из-за использования неисправных – так называемых «малиновых» – аппаратов искусственной вентиляции лёгких из Китая, которые премьер-министр мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ) Фадил Новалич приобрел на бюджетные средства у Фикрета Ходжича, владельца компании «Серебряная малина» (Srebrena Malina), занимающейся выращиванием малины и не имеющей отношения к медоборудованию.

Эксперты подтвердили предположения СМИ, что аппараты непригодны для борьбы с коронавирусом. На покупку «малиновых» аппаратов ИВЛ правительство ФБиГ выделило 10,5 млн конвертируемых марок (5,83 млн долларов). Свидетелем по делу проходит министр финансов ФБиГ Елка Миличевич.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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