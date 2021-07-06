Президент Сербии: Мы больше ничего не ждем от ЕС

Белград больше ничего не ждет от Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, страна динамично развивается даже при отсутствии поддержки ЕС.

«Мы больше не ждём ничего. Сегодня мы продвигаемся вперёд быстрее, чем Европа, хотя у нас гораздо меньше финансовых возможностей. С их деньгами мы бы развивались ещё активнее, но больше ничего от них не ждём», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

По его словам, приток иностранных инвестиций в страну неуклонно растёт – в ближайшее время будут открыты ещё несколько предприятий, что означает дополнительные рабочие места. При этом Вучич отметил, что в весь Балканский регион инвестируют меньше, чем в центральную Сербию, но страна продолжает успешно развиваться.

«Мы годами не верили, что можем быть лучшими в чём-то ещё, кроме спорта. Это тектонические сдвиги. Для нас сегодня безработица перестала быть проблемой. Тот, кто хочет заработать, имеет все возможности. В январе следующего года средняя зарплата составит более 600 евро, однако наша цель – поднять уровень минимальной зарплаты до 300 евро. Нам сейчас не хватает представителей рабочих специальностей – сварщиков, водопроводчиков. В Сербии начался процесс, обратный так называемой утечке мозгов, и квалифицированные специалисты будут возвращаться все активнее, но мы должны вернуть, прежде всего, рабочие специальности и поднять демографию», – отметил президент Сербии.

Вучич также обратил внимание, что за минувший год, когда весь мир тонул в экономическом кризисе, Сербия смогла вложить более трех млрд евро в развитие здравоохранения. Кроме того, в стране намерены заняться лечением тяжелобольных детей, в частности, со спинально-мышечной атрофией. «Мы выделяем дополнительные 200 млн евро для детей с таким диагнозом. Никогда за всю историю государство не делало для детей больше, чем сейчас», – сказал сербский лидер.

По его словам, в ближайшие годы правительство Сербии сосредоточится на решении экологических проблем. «Мы займёмся строительством канализационных сетей всех видов и очисткой несанкционированных мусорных свалок. Кроме того, наша задача – обеспечить страну электричеством и не допустить его импорта», – заключил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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