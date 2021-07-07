Политический кризис в Черногории: определен кандидат на пост премьер-министра

В Черногории парламентский блок «Демократический фронт» (ДФ) определился с кандидатом на пост премьер-министра, который должен сменить действующего главу правительства Здравко Кривокапича, как не оправдавшего доверия. Для назначения на должность предлагается лидер партии ДЕМОС Миодраг Лекич.

«Правительство Здравко Кривокапича не прошло тест коалиции «За будущее Черногории», – передает «Балканист.ру» слова одного из лидеров ДФ Андрия Мандича, который сообщил, что блок выступает за формирование нового правительства. По его словам, чтобы выйти из политического кризиса, на пост премьер-министра должен быть назначен новый политик – Миодраг Лекич.

Во время последних парламентских выборов партия Лекича входила в коалицию «Мир – наша нация». В 1992-1995 годы он был министром иностранных дел Черногории, после возглавлял дипмиссию в Италии. В 1999 году политик привлек внимание СМИ резкой критикой вмешательства НАТО во внутренние дела Югославии во время войны в Косово.

В 2013 году при поддержке ДФ и Социалистической народной партии Лекич участвовал в выборах президента Черногории, но проиграл действующему главе государства Филипу Вуяновичу. Многие независимые наблюдатели заявляли тогда, что победа Вуяновича стала результатом фальсификации результатов голосования.

Напомним, политический кризис в Черногории произошел в середине июня. Парламентский блок «Демократический фронт» заявил, что намерен бойкотировать работу Скупщины в связи с «предательством» премьер-министра страны Здравко Кривокапича, который в нарушение коалиционного соглашения заручился поддержкой Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича.

На заседании Скупщины партия Джукановича поддержала решение Кривокапича отправить в отставку министра юстиции Владимира Лепосавича после его заявления о недоказанности факта геноцида сербов над бошняками в Сребренице в 1995 году. При этом парламент принял Резолюцию по Сребренице, которая осуждает «факт геноцида».

«Демократический фронт» принял решение перезагрузить отношения в существовавшей до сих пор коалиции. Мы будем добиваться избрания нового правительства и четкого коалиционного соглашения по этому кабмину. Новое коалиционное соглашение должно гарантировать, что подобное никогда не повторится», – подчеркнул тогда лидер «Демократического фронта».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 06.07.21

Болгария изменила правила въезда для россиян. / В Черногории подорожал бензин: литр топлива стоит около 120 рублей. / Косовские сербы организовали акцию протеста: требуют приструнить албанских националистов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»