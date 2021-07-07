Премьер-министр Албании определил приоритеты в Совбезе ООН

Избрание Албании временным членом Совета Безопасности ООН стало «большим дипломатическим успехом». Об этом заявил в интервью порталу Egzit албанский премьер-министр Эди Рама. По его словам, за время своего мандата Тирана намерена сконцентрироваться на шести приоритетных направлениях.

Рама уточнил, что Албания будет выступать за равенство полов на уровне принятия решений, за защиту прав человека и международного права, продвижение религиозной терпимости и поддержку в борьбе с терроризмом и всеми формами фундаментализма.

Тирана, Кирилл Борщев

Тирана. Другие новости 07.07.21

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