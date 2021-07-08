Индийский штамм коронавируса угрожает туристическому сезону в Греции

Греция снова регистрирует рост заболеваемости вирусом COVID-19. За минувшие сутки в стране выявлено новых 1 820 случаев, что стало «рекордом» последних пяти недель. Больше всего заболевших обнаружено в Aттике, на Крите, Миконосе, Корфу и Салониках.

Индийский штамм коронавируса быстро распространяется среди молодёжи. Одна из вечеринок в пляжном баре Афин закончилась сотней заражённых.

Власти страны вводят новые ограничительные меры: количество посетителей в объектах общепита ограничено количеством сидячих мест. В Греции на данный момент вакцинировано всего 38% совершеннолетних граждан.

Афины, Катарина Лане

Афины. Другие новости 07.07.21

Президент Сербии предупредил об опасности летней волны коронавируса. / Косовский «парламент» принял резолюцию о геноциде в Сребренице. / Премьер-министр Албании определил приоритеты в Совбезе ООН. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»