В Хорватии вводится частичная обязательная вакцинация от коронавируса

Правительство Хорватии обязало всех медработников, сотрудников социального сектора и сферы образования пройти вакцинацию от коронавируса, пишут хорватские СМИ. Речь идет о принудительных прививках в общей сложности для 180 тысяч человек.

Ссылаясь на неофициальные источники информации, загребский портал Indeks сообщил, что хорватское правительство идет по пути отдельных стран Евросоюза, которые уже предприняли аналогичные шаги по принудительной вакцинации. Оказать давление на государственный сектор по вопросу вакцинации потребовали также предприниматели, после того как стало ясно, что премьер-министр страны Андрей Пленкович решил, что поддержка частных компаний со стороны государства будет обусловливаться иммунизацией. То есть, помощь получат только те, кто поддержал вакцинацию.

Портал Index уточняет, что принудительная прививочная кампания должна начаться в середине августа или в начале сентября.

Между тем против обязательной вакцинации выступает президент Хорватии Зоран Миланович, подчеркивая, что такой шаг даже политически неразумен. «И что дальше? Будем преследовать людей, у которых есть кариес?» – сказал он. Поясняя свою позицию, Миланович заявил, что, например, не станет увольнять секретаршу, потому что она не сделала прививку, передает агентство Tanjug.

По мнению Милановича, Хорватии стоит перенять британскую модель борьбы с коронавирусом. «Если вас защищает вакцина, прекрасно. Но у меня плохие новости: все мы однажды умрем», – резюмировал президент Хорватии.

Загреб, Кирилл Борщев

Загреб. Другие новости 16.07.21

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