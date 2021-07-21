Венгрия готовит референдум о «европейской толерантности»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о подготовке референдума о введении в школах по требованию ЕС так называемых уроков «толерантности», предполагающих пропаганду гомосексуализма среди детей.

«На прошлой неделе Брюссель осудил Венгрию за закон о защите несовершеннолетних. Венгерские законы запрещают сексуальную пропаганду в школах и детсадах, по телевидению и в рекламе», – пояснил Oрбан, указав, что выносит этот вопрос на референдум, передает «Балканист.ру».

Власти Венгрии намерены задать гражданам пять 5 вопросов о «европейской толерантности», в числе которых – о проведении в школах уроков по теме сексуальной ориентации для детей без согласия родителей, разрешении рекламы операций по смене пола среди несовершеннолетних.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что не позволит европейским комиссарам вмешиваться в систему образования страны.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

Будапешт. Другие новости 21.07.21

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