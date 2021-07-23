Совбез ООН не поддержал отмену внешнего контроля над Боснией и Герцеговиной

Совет Безопасности (СБ) ООН не поддержал предложенную Россией и Китаем резолюцию о прекращении работы аппарата Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) с 31 июля 2022 года. При этом Москва и Пекин не против избрания на этот пост немецкого дипломата Кристиана Шмидта, если его полномочия будут отвечать документам, ранее одобренным СБ ООН.

В ходе заседания Совбеза резолюцию по отмене Верховного представителя по БиГ поддержали только Россия и Китай, остальные 13 членов воздержались при голосовании, но не высказались против, передает «Балканист.ру». Для принятия документа требовалось девять голосов «за».

Ранее Россия неоднократно заявляла, что БиГ не нуждается в контроле со стороны Верховного представителя, поскольку проживающие в стране сербы, бошняки и хорваты сумели найти компромисс для мирного сосуществования.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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