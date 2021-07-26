В Приштине объявлен траур

Сегодня в Приштине объявлен день траура из-за автомобильной аварии, в которой погибли десять жителей Косово. Такое решение приняла «президент» самопровозглашенной республики Вьоса Османи.

Страшное ЧП произошло в воскресенье утром. Автобус, направлявшийся из Франкфурта в Приштину, в районе г. Славонский брод в Хорватии «вылетел» с трассы и перевернулся. По предварительным данным, водитель транспортного средства в 6:20 утра заснул за рулём. В результате аварии погибло 10 человек- среди них второй водитель. 45 пассажиров находятся в больнице с тяжёлыми травмами.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 26.07.21

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