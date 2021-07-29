Полиция Республики Сербской не допустит арестов за отрицание «геноцида» в Сребренице

Полиция Республики Сербской (РС) не допустит задержания своих граждан по обвинению в отрицании «геноцида в Сребренице». С таким заявлением выступил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. Он пообещал, что под защитой окажется каждый гражданин РС, а республиканское МВД предотвратит любые попытки арестов.

«Я призываю всех жителей Республики Сербской в случае получения любой информации о возможной деятельности SIPA (боснийская спецслужба, аналог российского ФСБ) или разведывательной службы, проинформировать полицию», – сказал Додик.

Политик сообщил, что в Республике Сербской будет действовать специальный телефонный номер, по которому граждане смогут информировать полицию, если им будет необходима защита.

«Полиция Республики Сербской уже получила приказ охранять и защищать наш народ – что бы это ни значило. Если кто-то попытается провести аресты или задержания, полиция Республики Сербской предотвратит это», – подчеркнул Додик.

Как сообщает «Политика», прокуратура Боснии и Герцеговины уже возбудила уголовные дела по нескольким случаям об отрицании «геноцида» на основании доносов, поступивших от граждан БиГ. Информацию о заведении боснийской прокуратурой нескольких дел подтвердил сараевскому изданию Dnevni Avaz пресс-секретарь прокуратуры БиГ Борис Грубешич.

Напомним, ранее по решению верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Ицко была введена уголовная ответственность за отрицание «геноцида» в Сребренице в период в период с 1992 по 1995 годы. Санкции предусматривают наказание в виде тюремного заключения от шести месяцев до пяти лет.

Примечательно, что, согласно выводам международной экспертной комиссии, в Сребренице не совершались преступления, которые можно было бы квалифицировать как геноцид.

Баня-Лука, Кирилл Борщев

Баня-Лука. Другие новости 29.07.21

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